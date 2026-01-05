Inter Frattesi alla porta | il Galatasaray preme
L’Inter si trova a valutare il futuro di Davide Frattesi, con il Galatasaray che mostra interesse. La rosa nerazzurra, dopo un inizio di stagione positivo e una vittoria contro il Bologna, si prepara a eventuali cambiamenti. La situazione sul mercato resterà da monitorare nelle prossime settimane, mentre la squadra continua a concentrarsi sugli obiettivi stagionali.
Il nuovo anno è cominciato con una nota lieve per l’Inter. Archiviato un 2025 ricco di delusioni, i nerazzurri hanno aperto il loro 2026 con una vittoria per 3-1 contro il Bologna, nel segno di Piotr Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Un successo fondamentale, contro un avversario da sempre ostico sia in casa che in trasferta. La Beneamata è tornata al primo posto in classifica, rispondendo a Napoli e Milan. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe riflettendo anche sulle prossime mosse della sessione invernale di calciomercato. L’idea è quella di puntellare al meglio la rosa a disposizione di Cristian Chivu, aggiungendo elementi di valore e cedendo quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
