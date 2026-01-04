Mercato Inter Inter Frattesi verso la Turchia | contatti avviati con il Galatasaray

Davide Frattesi, attualmente in squadra con l’Inter, è al centro di una possibile operazione di mercato con il Galatasaray. Mentre si prepara con il gruppo per la prossima partita contro il Bologna, sono stati avviati i primi contatti tra le parti per un trasferimento in Turchia. La situazione rappresenta un punto di svolta che potrebbe influenzare il futuro del centrocampista e la strategia della squadra nerazzurra.

La vicenda di mercato che riguarda  Davide Frattesi  entra in una fase cruciale. Il centrocampista, regolarmente al lavoro con il gruppo ad  Appiano Gentile  in vista della sfida contro il Bologna, è diventato un obiettivo concreto del  Galatasaray, che nelle ultime ore ha avviato i primi contatti operativi per portarlo in  Süper Lig. La situazione: il Galatasaray muove i primi passi, Frattesi riflette. La proposta del club turco ha ormai assunto contorni concreti. Dalla serata di ieri i contatti con  Istanbul  si sono intensificati, con l’entourage del giocatore e l’ Inter  che hanno accelerato i dialoghi legati al futuro di Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

