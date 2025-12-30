Frattesi Inter attenzione al futuro del centrocampista nerazzurro | la Juventus preme l’acceleratore per l’ex Sassuolo

La trattativa tra Inter e Juventus per il trasferimento di Frattesi è in corso, con la Juventus che accelera per acquisire il centrocampista ex Sassuolo. La questione economica rappresenta un elemento chiave nel negoziato, mentre i nerazzurri valutano attentamente le proprie strategie future. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa che potrebbe influenzare significativamente il mercato di entrambe le società.

Frattesi Inter, l'affare con la Juventus per la cessione del centrocampista rimane il tema resta caldo in vista della sessione invernale di mercato. Il futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 arrivato all' Inter per garantire inserimenti, dinamismo e gol dalla mediana, continua a essere al centro delle riflessioni della dirigenza nerazzurra. Il giocatore, pur avendo mostrato rendimento e affidabilità quando chiamato in causa, reclama maggiore continuità e spazio, elementi che potrebbero spingerlo a valutare un'uscita già nel mese di gennaio.

