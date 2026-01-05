Inter Chivu sfata il tabù Bologna | Lautaro sugli scudi

L’Inter ha iniziato il 2024 con una vittoria importante, superando il Bologna per 3-1 in una partita valida per la classifica. La squadra nerazzurra ha dimostrato solidità e determinazione, sfatando il tabù Bologna e rafforzando le proprie posizioni in campionato. Una prestazione che sottolinea l’importanza di questa prima settimana dell’anno per il cammino della squadra verso gli obiettivi stagionali.

La prima settimana intera del nuovo anno è appena cominciata e l'Inter non poteva arrivarci meglio. Nella serata di ieri, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere con un netto 3-1 il Bologna, in quello che può essere considerato un vero e proprio scontro diretto d'alta classifica. Un successo fondamentale, per rimanere sulla retta via intrapresa nell'arco dell'ultimo mese e mezzo. La Beneamata si è ripresa, di fatto, il primato della graduatoria di Serie A, rispondendo a Napoli e Milan vincenti rispettivamente con Lazio e Cagliari. La lotta Scudetto entra sempre più nel vivo tra sorpassi e contro-sorpassi, con ogni club che non vuole rimanere indietro.

