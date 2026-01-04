L’Inter abbatte il Bologna e torna in vetta | Lautaro Martinez sugli scudi
L’Inter di Chivu si impone con convinzione contro il Bologna, ottenendo una vittoria importante che permette ai nerazzurri di tornare al primo posto in classifica. Lautaro Martinez si distingue come protagonista della partita, contribuendo significativamente al risultato. La squadra mostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Un successo che rafforza le ambizioni dei nerazzurri per il proseguimento della stagione.
Gran bella prestazione dell’Inter di Chivu che vince nettamente contro il Bologna e torna in testa alla classifica di serie A. Con una prestazione sontuosa l’Inter di Cristian Chivu apre il 2026 con una vittoria e regola con un netto 3 a 1 il Bologna, sfatando la maledizione contro la squadra di Vincenzo Italiano. Gara . 🔗 Leggi su Sportface.it
