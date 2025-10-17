McKennie Juve il centrocampista è rimasto bloccato in America | ha saltato l’allenamento in vista del Como ecco quando torna a Torino e cosa filtra sul suo impiego

McKennie Juve, il centrocampista è rimasto bloccato in America: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida contro il Como. Tutti alla Continassa, o quasi. La sosta per le nazionali è finita e i giocatori della Juve sono rientrati alla base, ma all’appello ieri mancava un nome importante: Weston McKennie. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista americano è stato protagonista di un contrattempo che ha ritardato il suo ritorno a Torino. Il giocatore, reduce dagli impegni con la nazionale a stelle e strisce, avrebbe dovuto prendere parte all’allenamento di ieri pomeriggio, ma un problema “tecnico” con i voli lo ha bloccato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

