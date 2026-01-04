Infortunio Neres ecco cosa filtra in vista del match con l’Inter

In vista del prossimo incontro contro l’Inter a San Siro, si aggiornano le notizie sull’infortunio di Neres. La situazione del giocatore sarà determinante per la formazione e le strategie del team. Ecco le ultime indiscrezioni e i dettagli disponibili prima della partita di domenica.

Inter News 24 Infortunio Neres, ecco che cosa filtra in vista del big match di campionato contro l'Inter in programma domenica prossima a San Siro. Il trionfo ottenuto all'Olimpico contro la Lazio ha regalato tre punti pesanti al Napoli, ma ha lasciato in dote ad Antonio Conte, il tecnico leccese noto per il suo carisma e la ricerca ossessiva della vittoria, una preoccupazione non da poco. La nota stonata della serata romana porta il nome di David Neres: l'estroso esterno brasiliano, pedina fondamentale per saltare l'uomo e creare superiorità numerica, è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

DAZN – Conte: “L’infortunio di Neres non è muscolare, manca un pò di cinismo” - Le parole di Antonio Conte ai microfoni di DAZN dopo Lazio- mondonapoli.it

Neres infortunio, out durante Lazio-Napoli: esce zoppicando, ecco cosa è successo - Il Napoli ha condotto senza particolari problemi il match dell'Olimpico contro la Lazio ma per Antonio Conte non ci sono solo sorrisi. msn.com

David Neres ha lasciato il campo in Lazio-Napoli a causa di un infortunio. Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore: https://fanpa.ge/wvqAv - facebook.com facebook

L'infortunio di #Neres che è uscito anzitempo in #LazioNapoli x.com

