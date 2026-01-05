Incubo Estra | il tunnel è senza fine Festa Ruvo fischi e contestazione

L'incubo Estra si protrae, con il tunnel che sembra senza fine, mentre Festa Ruvo riceve fischi e contestazioni. La partita tra Estra e Crifo Wines si è conclusa con un punteggio di 79-82, evidenziando le sfide e le tensioni che caratterizzano l'incontro. I numeri e le formazioni sottolineano l'intensità della gara, in un contesto di crescente insoddisfazione tra pubblico e team.

ESTRA 79 CRIFO WINES 82 ESTRA: Saccaggi 17, Johnson 18, Dellosto 7, Knight 7, Zanotti 16; Gallo 12, Magro 2, Alessandrini, Stoch, Campogrande ne, Faluto ne, Pinelli ne. All. Sacripanti. CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Miccoli 10, Anumba 2, Brooks 28, Jerkovic 10, Borra 9; Nikolic 1, Reale 2, Ulaneo 5, Musso 15, Granieri ne. All. Rajola. Arbitri: Costa, Cassinadri, Puccini. Parziali: 20-21, 37-47, 49-65. Note: tiri da due Pistoia 2238, Ruvo di Puglia 1635. Tiri da tre Pistoia 728, Ruvo di Puglia 1221. Tiri liberi Pistoia 1419, Ruvo di Puglia 1424. Rimbalzi Pistoia 41, Ruvo di Puglia 27. Incubo biancorosso.

