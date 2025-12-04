Lobotka ancora KO | incubo senza fine per il Napoli

Lobotka. Un’altra tegola per il Napoli, che deve fare i conti con un nuovo problema fisico all’interno della propria rosa. Dopo la gara contro il Cagliari, il club azzurro ha comunicato un infortunio per Stanislav Lobotka. Il giocatore slovacco si è fermato durante la fase di attivazione pre-partita, costringendo lo staff medico a intervenire immediatamente. La diagnosi arrivata nelle ore successive ha confermato il peggio: Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, una zona delicata che richiede particolare attenzione. Per il Napoli, già alle prese con diverse assenze pesanti, si tratta di un ulteriore intoppo nel percorso verso il recupero della miglior condizione collettiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

