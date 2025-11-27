Sprofondo Estra Pistoia Avellino fa quel che vuole Pesante stop tra i fischi

ESTRA 65 UNICUSANO AVELLINO 78 Gallo 8, Johnson 15, Knight 3, Alessandrini 16, Zanotti 8, Stoch 9, Dellosto 3, Capogrande 3, Saccaggi ne, Magro ne, Pinelli ne, Flauto ne. All. Della Rosa AVELLINO Grande 11, Chandler 15, Lewis 7, Dell’Agnello 15, Cicchetti 11, Mussini 11, Jurkatamm 6, Pini 2, Donati, Costi. All. Di Carlo ARBITRI Salustri, Tallon, Bartolini NOTE Parziali: 14-24; 26-38; 43-57. Tiri da due Pistoia 926, Avellino 2644. Tiri da tre Pistoia 1239, Avellino 518. Tiri liberi Pistoia 1113, Avellino 1115. Rimbalzi Pistoia 37, Avellino 39 Storia di una partita mai nata. La sfida tra Pistoia e Avellino si può racchiudere in queste semplici parole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sprofondo Estra Pistoia. Avellino fa quel che vuole. Pesante stop tra i fischi

