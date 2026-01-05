Incidente a Casalotti | si schianta contro un palo morto 64enne

Nella zona di Casalotti, sabato pomeriggio, un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 64 anni, che si è scontrato contro un palo. Trasportato in ospedale, l’uomo non ha superato le ferite riportate. L’accaduto è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Un uomo è morto in ospedale dove era stato trasportato in conseguenza di in un incidente stradale. Il sinistro nel pomeriggio di sabato nella zona di Casalotti. Affidato alle cure del personale del 118 i medici nulla hanno potuto se non dichiarare il decesso dell'automobilista, un 64enne italiano. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente a Casalotti: si schianta contro un palo, morto 64enne Leggi anche: Incidente a Policastro, auto si schianta contro un palo: coppia in ospedale Leggi anche: Incidente a Battipaglia, auto della Polizia Locale si schianta contro un palo: agente ferito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidente a Casalotti: si schianta contro un palo, morto 64enne. Si schianta contro un albero. Lo trovano morto al volante - Alba tragica in via Dario Campana a Rimini, dove un riminese di 52 anni, Andrea Mazzotti, coinvolto in un incidente in auto, è stato trovato senza vita all’incrocio con via Duca degli Abruzzi, all’alt ... msn.com

Tragico incidente, si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni - Figline Valdarno (Firenze), 3 dicembre 2025 – Tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, nel comune di Figline Valdarno, dove Lorenzo Meneghetti, 48 anni, di Cavriglia (Arezzo), ha perso ... lanazione.it

Terribile incidente a Latina, motociclista si schianta contro un albero e muore: aveva 51 anni - Stava viaggiando in moto per le strade di Latina quando si è schiantato contro un albero: nel tragico incidente ha perso la vita un cinquantunenne. fanpage.it

#BusRoma #Incidente in via della Cellulosa, deviata la linea #bus028 che prosegue su via di Boccea. Rallentamenti e possibili deviazioni anche per la linea #bus905. #RomaOvest #Casalotti #atac #BIS x.com

#Casalotti Via della Cellulosa altezza casaletto del parco strada chiusa per incidente - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.