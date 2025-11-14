Incidente a Battipaglia auto della Polizia Locale si schianta contro un palo | agente ferito
Incidente, questa mattina, in via Belvedere a Battipaglia, dove un'automobile di servizio della Polizia Locale è finita contro un palo per cause in corso di accertamento. I soccorsiAlla guida c'era un agente di 66 anni che è rimasto ferito. E, successivamente, è stato condotto presso il locale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
