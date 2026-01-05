In Usa riconosciute tre nuove razze abbiamo davvero bisogno di così tante tipologie di cani?

In Usa sono state riconosciute tre nuove razze canine: Basset Fauve de Bretagne, Teddy Roosevelt Terrier e Tsvetnaya Bolonka. Sebbene queste varietà siano relativamente recenti e prive di una lunga tradizione, riflettono comunque le specifiche esigenze degli uomini. Ma ci domandiamo: è davvero necessario avere così tante tipologie di cani? Una riflessione sul rapporto tra razze e funzionalità nel mondo canino.

