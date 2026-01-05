In Usa riconosciute tre nuove razze abbiamo davvero bisogno di così tante tipologie di cani?
In Usa sono state riconosciute tre nuove razze canine: Basset Fauve de Bretagne, Teddy Roosevelt Terrier e Tsvetnaya Bolonka. Sebbene queste varietà siano relativamente recenti e prive di una lunga tradizione, riflettono comunque le specifiche esigenze degli uomini. Ma ci domandiamo: è davvero necessario avere così tante tipologie di cani? Una riflessione sul rapporto tra razze e funzionalità nel mondo canino.
Basset Fauve de Bretagne, Teddy Roosevelt Terrier e Tsvetnaya Bolonka: sono le tre nuove tipologie riconosciute in Usa che non hanno una lunga storia alle spalle ma che sono nate, ancora una volta, per rispondere ad esigenze umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Venezuela, i Marines Usa si esercitano nelle manovre di sbarco. I timori di Mosca: «Non abbiamo bisogno di nuove guerre» – Il video
Leggi anche: Così rubano i cani a Monza e in Brianza: le razze più a rischio, che fine fanno e come proteggerli
Riconosciute tredici nuove attività storiche - Tre locali del capoluogo pavese (Antica Trattoria Ferrari, Minerva Cafè Bistrot e Osteria Della Madonna), Stav che dal 1925 opera a Vigevano e poi negozi di auto e moto, arredamento e alimentari. ilgiorno.it
Tra le nuove attività storiche riconosciute quest’anno dall’amministrazione c’è anche Frutta e Verdura Bianca Venco di contra’ San Marco 7 Da quasi 32 anni Bianca Venco e il marito Paolo Braggion gestiscono quest’attività nota per la cura verso la client - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.