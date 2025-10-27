Così rubano i cani a Monza e in Brianza | le razze più a rischio che fine fanno e come proteggerli

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste settimane è diventato l’ossessione dei proprietari dei cani: il furgoncino bianco di cui nessuno, al momento, è riuscito a prendere il numero di targa. Un veicolo che si sposterebbe in modo sospetto per il Vimercatese. A bordo ci sarebbe un uomo che, secondo le testimonianze diventate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cos236 rubano cani monzaCosì rubano i cani a Monza e in Brianza: le razze più a rischio, che fine fanno e come proteggerli - C’è chi le definisce classiche leggende metropolitane, ma i furti di cani sono tutt’altro che invenzioni. Si legge su monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Rubano Cani Monza