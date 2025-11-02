Venezuela i Marines Usa si esercitano nelle manovre di sbarco I timori di Mosca | Non abbiamo bisogno di nuove guerre – Il video

I Marines americani hanno svolto un’esercitazione di sbarco e infiltrazione a Porto Rico. A comunicarlo è il Pentagono, in un momento in cui continua a destare preoccupazione la crescente presenza militare degli Usa nei carabinieri e le speculazioni su un possibile intervento militare contro il Venezuela di Nicolás Maduro. Il Comando Sud degli Usa ha pubblicato un messaggio su X accompagnato da un video in cui si segnala che la 22esima Unità di Spedizione dei Marines ha realizzato «operazioni di addestramento a Porto Rico». L’esercitazione a Porto Rico. Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature, impegnato in un’operazione supportata da diversi elicotteri dai quali i militari si esercitano negli sbarchi. 🔗 Leggi su Open.online

