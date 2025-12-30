Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto il simbolo della rivolta in Iran Il video diventa virale

Un ragazzo seduto sull’asfalto di fronte a una fila di agenti in moto a Teheran è diventato un simbolo della protesta in Iran. Il video, registrato in viale Joumhouri, mostra un giovane che rimane immobile mentre le forze dell’ordine si avvicinano. La scena, condivisa sui social, ha suscitato attenzione internazionale, rappresentando un momento di resistenza pacifica e di forte significato simbolico nel contesto delle recenti manifestazioni nel paese.

Un ragazzo si accuccia sull'asfalto e aspetta un'orda di agenti in moto. Ha fatto il giro del mondo diventando simbolo della protesta un video girato in viale Joumhouri, nel centro di Teheran, mostra una persona – identificata da molti come un giovane – seduta a gambe incrociate sull'asfalto, immobile, mentre di fronte avanzano decine di poliziotti in moto, vestiti di nero e con il casco. Alle sue spalle la folla fugge tra i lacrimogeni. Il filmato, ampiamente condiviso sui social e rilanciato dai media internazionali, è stato paragonato al celebre "uomo del carro armato" di Piazza Tienanmen, diventando il simbolo visivo di una rabbia silenziosa contro l'iperinflazione e il deterioramento delle condizioni di vita.

