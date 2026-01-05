Il ribaltone in panchina non evita il quarto ko di fila | i toscani di Cristiano Lucarelli espugnano il ’Galli’ Imolese la sostanza non cambia La Pistoiese rovina la prima di Protti
Nel campionato in corso, la Pistoiese conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Imolese, confermando la solidità della squadra. Nonostante il quarto risultato negativo consecutivo, gli sforzi di Cristiano Lucarelli sono un segnale di continuità. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Capozzi nel secondo tempo, evidenziando l'importanza della tenacia e dell'organizzazione tattica in questa fase della stagione.
IMOLESE 0 PISTOIESE 1 IMOLESE (3-4-1-2): Salgado; Elefante (41’ st Troianot), Ricci, Bellucci; Barnabà, Manzoni (47’ st De Chiara), Pampaloni, Agbugui; Manes (28’ st Capozzi); Leveh, Mattiolo. A disp. Cipi, Dragoi, Macario, Ayari, Vasconcellos, Bredic. All. Protti. PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino (1’ st Cuomo); Rossi (34’ st Alluci), Maldonado (40’ st Sciortino), Campagna (1’ st Kharmoud); Saporetti, Pinzauti (25’ st Diallo), Russo. A disp. Arlanch, Accardi, Venturini, Bastianelli. All. Lucarelli. Arbitro: Zini di Udine. Rete: 17’ st Maldonado. Note: ammoniti Pellegrino, Campagna, Mattiolo, Cuomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio serie d, il 4 gennaio l’esame con la pistoiese. L’Imolese deve cercare la svolta nel 2026. Ora al timone c’è Protti, il saluto di Potepan
Leggi anche: Rivoluzione Pistoiese. La scossa in panchina. Andreucci esonerato. Il sostituto è Lucarelli
