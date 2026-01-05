Il ribaltone in panchina non evita il quarto ko di fila | i toscani di Cristiano Lucarelli espugnano il ’Galli’ Imolese la sostanza non cambia La Pistoiese rovina la prima di Protti

Nel campionato in corso, la Pistoiese conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Imolese, confermando la solidità della squadra. Nonostante il quarto risultato negativo consecutivo, gli sforzi di Cristiano Lucarelli sono un segnale di continuità. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Capozzi nel secondo tempo, evidenziando l'importanza della tenacia e dell'organizzazione tattica in questa fase della stagione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.