Il ribaltone in panchina non evita il quarto ko di fila | i toscani di Cristiano Lucarelli espugnano il ’Galli’ Imolese la sostanza non cambia La Pistoiese rovina la prima di Protti

Da sport.quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato in corso, la Pistoiese conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Imolese

IMOLESE 0 PISTOIESE 1 IMOLESE (3-4-1-2): Salgado; Elefante (41’ st Troianot), Ricci, Bellucci; Barnabà, Manzoni (47’ st De Chiara), Pampaloni, Agbugui; Manes (28’ st Capozzi); Leveh, Mattiolo. A disp. Cipi, Dragoi, Macario, Ayari, Vasconcellos, Bredic. All. Protti. PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino (1’ st Cuomo); Rossi (34’ st Alluci), Maldonado (40’ st Sciortino), Campagna (1’ st Kharmoud); Saporetti, Pinzauti (25’ st Diallo), Russo. A disp. Arlanch, Accardi, Venturini, Bastianelli. All. Lucarelli. Arbitro: Zini di Udine. Rete: 17’ st Maldonado. Note: ammoniti Pellegrino, Campagna, Mattiolo, Cuomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

