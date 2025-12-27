Rivoluzione Pistoiese La scossa in panchina Andreucci esonerato Il sostituto è Lucarelli
Tanto tuonò che piovve. Dopo giorni di riflessioni, dialoghi e consultazioni, la Pistoiese ha deciso di esonerare Antonio Andreucci. Una scelta dettata dallo scarso rendimento della squadra arancione nell’ultimo mese, con appena cinque punti raccolti in altrettante partite e il primo posto in classifica distante sette lunghezze. A farne le spese, come quasi sempre accade in questi casi, è stato il tecnico, come spiegato dal presidente Sergio Iorio nel comunicato diramato dalla società. "Siamo partiti bene a livello di risultati, salvo poi inciampare nell’ultimo mese – ha evidenziato il numero uno della Pistoiese –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
