Tanto tuonò che piovve. Dopo giorni di riflessioni, dialoghi e consultazioni, la Pistoiese ha deciso di esonerare Antonio Andreucci. Una scelta dettata dallo scarso rendimento della squadra arancione nell’ultimo mese, con appena cinque punti raccolti in altrettante partite e il primo posto in classifica distante sette lunghezze. A farne le spese, come quasi sempre accade in questi casi, è stato il tecnico, come spiegato dal presidente Sergio Iorio nel comunicato diramato dalla società. "Siamo partiti bene a livello di risultati, salvo poi inciampare nell’ultimo mese – ha evidenziato il numero uno della Pistoiese –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rivoluzione Pistoiese. La scossa in panchina. Andreucci esonerato. Il sostituto è Lucarelli

Leggi anche: “Esonerato!”. Salta la panchina in Serie A, adesso è ufficiale. C’è già il nome del sostituto

Leggi anche: La Pistoiese esonera Andreucci

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rivoluzione Pistoiese. La scossa in panchina. Andreucci esonerato. Il sostituto è Lucarelli.

Rivoluzione Pistoiese. La scossa in panchina. Andreucci esonerato. Il sostituto è Lucarelli - Il presidente Iorio: "Squadra involuta, pesano le sconfitte negli scontri diretti". msn.com