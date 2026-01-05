Il ragazzo e l’airone stasera su Rai 3 | il significato di questo volatile nel folklore giapponese e nel capolavoro di Miyazaki

Questa sera arriva in prima visione su Rai 3 Il ragazzo e l’airone, l’ultimo capolavoro di Hayao Miyazaki che gli ha fruttato il terzo Premio Oscar della carriera. La data è speciale, ed è stata scelta per celebrare il compleanno del maestro giapponese dell’animazione, che con questo film del 2023 ha fatto ritorno al cinema dopo l’annuncio del ritiro nel 2013. A 83 anni, Miyazaki dimostra ancora una volta la sua capacità di attingere dalle radici più profonde della cultura nipponica. Nel film, prodotto dallo Studio Ghibli già vincitore dell’Oscar nel 2002 con La città incantata, un misterioso airone parlante guida il giovane protagonista Mahito in una fantastica avventura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

