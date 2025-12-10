Roberto Benigni racconta Pietro-Un uomo nel vento | stasera su Rai 1
Stasera su Rai 1, Roberto Benigni presenta “Pietro - Un uomo nel vento”, un racconto che unisce storia, spiritualità e arte. L’attore e regista italiano invita il pubblico a riscoprire la figura di San Pietro, simbolo di fede e tradizione, in un percorso emozionante tra immagini e parole che restano impresse.
News tv. Roberto Benigni racconta “Pietro-Un uomo nel vento”, stasera su Rai 1 – La scena è di quelle che restano impresse: un artista amatissimo dagli italiani, un luogo carico di storia e spiritualità, e una figura, quella di San Pietro, che da duemila anni parla al cuore dell’umanità. Così Rai 1 si prepara a mandare in onda, il 10 dicembre in prima serata, un evento televisivo unico: “Pietro, un uomo nel vento”, il grande monologo che vede Roberto Benigni raccontare l’apostolo cui Cristo affidò la sua Chiesa. Una produzione internazionale firmata Vatican Media e Fremantle, che unisce epica, poesia e una straordinaria forza emotiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it
