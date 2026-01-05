Il presidio per affrontare le urgenze All’ex Guardia medica sbarca il 112

A Concorezzo, l’ex Guardia medica si trasforma e diventa un presidio per le emergenze, integrando il servizio del 112. Questa novità rafforza la risposta alle urgenze sul territorio, garantendo un punto di riferimento più efficiente e accessibile per la cittadinanza. La sede, ora riconvertita, rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze sanitarie e di pubblica sicurezza nella zona.

Torna in servizio con una novità per tutto il territorio la sede dell’ex Guardia medica, a Concorezzo. Nei locali di proprietà di Aspecon, l’azienda che gestisce la farmacia, sotto il porticato di via De Giorgi, accanto all’oratorio maschile, è disponibile un’ ambulanza del 112, operativa da lunedì a domenica dalle 7 alle 19. "Un tassello fondamentale – dice il sindaco Mauro Capitanio – gestito dalla Regione attraverso Areu e in collaborazione con l’associazione di volontariato Avps di Vimercate, il Comune e Aspecon". Avps collabora con l’amministrazione anche per il servizio di trasporti sociali, un’altra tessera del mosaico di protezione che la Brianza Est prova a costruite, in città sono 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio per affrontare le urgenze. All’ex Guardia medica sbarca il 112 Leggi anche: Medici di base e guardia medica in sciopero: garantite solo le urgenze Leggi anche: Guardia medica verso la riapertura, a Lucca Sicula torna il presidio notturno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Angelo Chiorazzo (BCC): “Il governo regionale cambi rotta. Subito una piattaforma lavoro per affrontare la crisi produttiva e occupazionale”. Questa mattina Basilicata Casa Comune ha partecipato al presidio promosso dalla CGIL davanti allo stabilimento St - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.