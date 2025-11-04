Medici di base e guardia medica in sciopero | garantite solo le urgenze

Domani, mercoledì 5 novembre 2025 molti studi dei medici di base resteranno chiusi anche in Friuli. Il Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami) ha infatti proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà la categoria per l’intera giornata. L’iniziativa, spiegano dal sindacato, vuole. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

