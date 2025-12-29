Guardia medica verso la riapertura a Lucca Sicula torna il presidio notturno
A Lucca Sicula, la guardia medica notturna riaprirà dal primo gennaio, dopo un periodo di chiusura dovuto alla mancanza di personale. La ripresa del servizio mira a garantire assistenza medica tempestiva ai cittadini durante le ore notturne, ripristinando un presidio fondamentale per la comunità locale. La riapertura rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.
A Lucca Sicula è attesa per il primo gennaio la riapertura della guardia medica, chiusa da tempo per carenza di personale. La decisione arriva dopo settimane di disagi che hanno interessato anche i comuni vicini, costretti a garantire il servizio con soluzioni provvisorie.“Manca ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Arriva la guardia medica pediatrica. Da oggi il servizio di tele consulto. E da gennaio anche in presenza.
