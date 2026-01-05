A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che sospende tutti gli eventi previsti per l’Epifania, inclusa la tradizionale discesa della Befana in piazza Navona. La decisione, motivata dall’allerta arancione e dalle forti piogge, mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali rischi legati al maltempo.

Niente discesa della Befana a piazza Navona e stop a tutti gli eventi nel giorno dell’Epifania. Vista l’allerta arancione per il maltempo e le forti piogge che si sono abbattute sulla città, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza con la quale ha vietato tutte le attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il maltempo si porta via la Befana: Gualtieri firma l'ordinanza e annulla tutti gli eventi dell'Epifania

