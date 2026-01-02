Epifania a Bologna | tutti gli eventi del giorno della Befana

L’Epifania a Bologna rappresenta un’occasione per vivere un momento di festa e tradizione. Il 6 gennaio, la città si anima con eventi dedicati a grandi e piccoli, tra spettacoli, appuntamenti culturali e momenti di condivisione. I bambini, protagonisti della giornata, riceveranno dolci e calze, mantenendo viva una tradizione che arricchisce il calendario delle festività in modo semplice e autentico.

Tutte le feste (è vero!) se le porta via, ma è comunque un altro bellissimo giorno di festa: il 6 gennaio a Bologna si festeggia così! I bambini, come d'obbligo, sono protagonisti e riceveranno certamente calze e dolci a volontà. Per loro anche tanti spettacoli a teatro, burattini e laboratori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana Leggi anche: Dal Capodanno all’Epifania: tutti gli eventi in Valtrebbia e dintorni Leggi anche: Feste in città, dal presepe di Castanea alla Befana del vigile: tutti i provvedimenti viabili per gli eventi natalizi e il nuovo anno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cosa fare per l'Epifania 2026 a Bologna; Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana; Cosa fare a Bologna a Natale e durante le festività: la mappa delle mostre per orientarsi tra gli eventi e le aperture; Weekend e ponte dell'Epifania a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere da sabato 3 a martedì 6 gennaio. Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana - Laboratori, spettacoli, burattini, dolci e caramelle a volontà: ecco come trascorrere al meglio l'ultimo giorno delle vacanze invernali ... bolognatoday.it

Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli con l'arcivescovo Zuppi - Martedì 6 alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco) l’Arcivescovo presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli. bolognatoday.it

Vacanze di Natale in Emilia Romagna: gli eventi da non perdere - La regione propone una serie di appuntamenti per tutti i gusti: luci, sfilate, mercatini, divertimento e tradizione. ilrestodelcarlino.it

Appuntamento per l'Epifania anche al Burraco Santapaola Bologna #fitabepifania #fitabcircoli - facebook.com facebook

Le previsioni del meteo fino all’Epifania x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.