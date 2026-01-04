Dalle calze piene di caramelle e dolciumi fino al rogo della Befana | gli eventi dell' Epifania
L’Epifania nel Copparese si presenta come un'occasione per vivere tradizioni e momenti di convivialità. Dalle calze ripiene di dolci ai rituali che culminano nel rito del rogo della Befana, questa festività offre eventi pensati per coinvolgere bambini e famiglie. Un’opportunità per concludere le festività con un senso di comunità e rispetto delle usanze locali.
È ancora tempo di allegria e divertimento nel Copparese, pronto a salutare le festività con iniziative all’insegna della tradizione dedicati a piccoli e famiglie. Non mancherà la distribuzione delle calze piene di caramelle e dolciumi a bambine e bambini, con la Befana che farà tappa lunedì 5 a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: La befana torna in piazza Matteotti per regalare calze, caramelle e dolciumi ai più piccoli
Leggi anche: Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana
I dolci preferiti per la calza della Befana? La tradizione resiste con cioccolatini e caramelle; Calza della Befana presente in 9 case delle famiglie italiane su 10. Caramelle tra i dolci più amati (79%); Calze Befana 2026, le più belle da regalare (e regalarsi); Nel copparese si attende l’arrivo della Befana per chiudere le feste in allegria.
La vecchina in corsia . Calze piene di sorprese ai bambini ricoverati - La Croce Bianca di San Giuliano ha regalato ai 14 bambini ricoverati presso il reparto pediatrico dell'ospedale di Vizzolo Predabissi calze piene di dolciumi e un tocco di beneaugurante con la scopa ... ilgiorno.it
Calze della Befana fatte con il cuore: idee creative per una tradizione speciale - Calze della Befana fai da te, regali simbolici e dettagli speciali: idee per vivere questa tradizione con più creatività e cuore. msn.com
Avenza, dolci della Pro loco - Sono oltre trecento le calze piene di dolciumi che la Befana della Pro loco sulla via Francigena ha distribuito ieri... lanazione.it
Le nostre calze della Befana sono il regalo perfetto per dolcissimi momenti! Puoi personalizzarle con i tuoi cioccolatini e torroni preferiti, oppure scegliere le calze già pronte, piene di bontà artigianale firmata Cioccolateria Magna Grecia Disponibili sul nost - facebook.com facebook
Allerta Meteo, la Befana porta calze piene di… NEVE! L'Italia si prepara a tre giorni di grandi nevicate, ecco le zone più colpite x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.