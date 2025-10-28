Velletri Dopo aver rubato un televisore in un supermercato fugge e non si ferma all’alt dei Carabinieri 28enne arrestato per rapina Denunciata la ragazza che era con lui

Cronachecittadine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine VELLETRI – Nel pomeriggio di ieri, 27 Ottobre, i militari della Compagnia Carabinieri di Velletri hanno arrestato un 28enne e L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

velletri dopo aver rubato un televisore in un supermercato fugge e non si ferma all8217alt dei carabinieri 28enne arrestato per rapina denunciata la ragazza che era con lui

© Cronachecittadine.it - Velletri. Dopo aver rubato un televisore in un supermercato, fugge e non si ferma all’alt dei Carabinieri. 28enne arrestato per rapina. Denunciata la ragazza che era con lui

Argomenti simili trattati di recente

velletri dopo aver rubatoVelletri, rapina supermercato viale Europa: arrestato 28enne dopo inseguimento e incidente a catena - Velletri: rapina impropria in un supermercato, arrestato 28enne dopo inseguimento e incidente a catena. Da ilquotidianodellazio.it

Velletri, arrestato il 28enne che ha rubato una tv dal Conad e innescato un incidente a catena - Attimi di paura a Velletri, nei pressi del Conad di viale Europa: un 28enne arrestato e una ragazza denunciata dopo un furto e un rocambolesco inseguimento terminato con un incidente ... Scrive castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Velletri Dopo Aver Rubato