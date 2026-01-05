Il crollo di Maduro è un atto di giustizia La sinistra ignora il terrore che abbiamo vissuto Due venezuelane raccontano gli orrori

Due cittadine venezuelane condividono le loro testimonianze sugli anni di repressione sotto il regime di Maduro, recentemente messo in discussione con il suo possibile arresto negli Stati Uniti. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sulle difficoltà vissute dalla popolazione, evidenziando l'importanza di approfondire le dinamiche politiche e sociali che hanno segnato il paese negli ultimi anni.

La cattura di Maduro da parte degli Usa guidati da Donald Trump ha suscitato un respiro di sollievo nei cittadini venezuelani oppressi dal regime comunista. Sui social sono molti i video che ritraggono gli esuli bolivariani che festeggiano nelle strade del Cile, ad esempio, mostrandosi felici e speranzosi per la propria patria. Ma c’è anche chi, in Italia, ha deciso di parlare di una vicenda come se l’arresto di Maduro fosse un problema, come le sinistre italiane. Ma non solo, gli antagonisti sono scesi in piazza con tanto di falce e martello per appoggiare il regime comunista venezuelano, chiedendo persino il rilascio del tiranno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

