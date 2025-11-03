Giustizia il sondaggio che gela la sinistra | cosa pensano gli italiani sulla riforma

L’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24 è interessante perché offre al cittadino una panoramica completa e chiara sulle opinioni che gravitano attorno alla riforma della giustizia. Il testo della riforma è stato approvato la scorsa settimana dal Senato e, verosimilmente la prossima primavera, dovrà passare al vaglio degli elettori italiani tramite un referendum che potrebbe confermare la riforma una volta per tutte. Le posizioni dell’Aula sono altrettanto chiare: la maggioranza di centrodestra e alcuni partiti centristi sono favorevoli, mentre la minoranza di centrosinistra ha evidenziato alcune criticità a riguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giustizia, il sondaggio che gela la sinistra: cosa pensano gli italiani sulla riforma

