Il Belinentreffen festeggia 10 anni | a Santo Stefano d' Aveto il motoraduno benefico più freddo della Liguria

Il Belinentreffen celebra i suoi dieci anni a Santo Stefano d'Aveto, confermandosi come il motoraduno benefico più freddo della Liguria. Un appuntamento che, ogni anno, unisce appassionati di moto e solidarietà, offrendo un’occasione di incontro nel rispetto della tradizione e del volontariato. Con l’arrivo dell’inverno, questo evento rappresenta un momento di condivisione e supporto, mantenendo vivo l’impegno benefico nel territorio.

Tornano i rigori dell'inverno, e con essi non può mancare l'appuntamento con il Belinentreffen, uno degli eventi più attesi (e gelidi), dedicato al 100% alla beneficenza. Appuntamento dalle 13 di sabato 10 alle 16 di domenica 11 gennaio al Pala Arvigo di Santo Stefano d'Aveto: in programma musica.

