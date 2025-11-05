Fiera di San Carlo Borromeo 2025 a Santo Stefano d' Aveto

Dopo il rinvio di una settimana fa, domenica 9 novembre si svolgerà a Santo Stefano d'Aveto la tradizionale Fiera di San Carlo Borromeo.Per tutta la giornata il centro del comune sarà popolato da banchi con merci varie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

508^ Fiera di San Carlo e 1^Fiera del Tartufo Bianco Pregiato dell’Alto Monferrato - facebook.com Vai su Facebook

Fiera di San Carlo Borromeo 2025 a Santo Stefano d'Aveto - Dopo il rinvio di una settimana fa, domenica 9 novembre si svolgerà a Santo Stefano d'Aveto la tradizionale Fiera di San Carlo Borromeo. Lo riporta genovatoday.it

Fiera di San Carlino 2025: prosegue a Voltri la festa patronale con mercatini e castagnata - La festività sarà celebrata nella chiesa di Sant’Ambrogio: il protagonista è sempre san Carlo Borromeo, ma per la popolazione l'evento è diventato la festa di San Carlino, seconda festa voluta dalla ... Da genovatoday.it

Fiera di San Carlo a Voltri 2025 con 90 bancarelle di merci varie e gastronomia - Le celebrazioni proseguono anche la domenica successiva, 9 novembre 2025, con la Festa di San Carlino, che si tiene presso la chiesa di Sant'Ambrogio. Lo riporta mentelocale.it