Il bacio al marito violinista e la discesa in platea durante la Marcia di Radetzky | il direttore Yannick Nézet-Séguin ha rotto il rito del Capodanno di Vienna

Durante il tradizionale concerto di Capodanno di Vienna, Yannick Nézet-Séguin ha sorpreso il pubblico con un gesto di affetto verso il marito Pierre Tourville, violinista. Mentre si eseguiva la “Marcia di Radetzky”, il direttore ha baciato il partner sulla nuca e poi è sceso in platea, un gesto che ha suscitato attenzione e riflessione sulla rappresentanza e l’amore nella musica classica.

Un gesto che esalta l'amore universale in un momento per molti sacro della musica classica. Durante il tradizionale concerto del Capodanno di Vienna dei Wiener Philharmoniker, mentre veniva eseguita la celebre "Marcia di Radetzky", il direttore d'orchestra Yannick Nézet-Séguin, dichiaratamente gay, ha baciato sulla nuca il marito violinista Pierre Tourville, con cui ha celebrato l'unione civile nel 2021. Un'istantanea che ha raggiunto gli oltre 150 Paesi dove l'opera è seguita (in Italia pochi giorni fa ha fatto registrare il 16,2% di share su Rai 2) ormai da decenni ed è simbolo di una tradizione che, di solito, non ammette eccezioni alla ritualità.

