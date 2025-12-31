A Vienna Capodanno arcobaleno Il Concerto pacifista di Nézet-Séguin

A Vienna, il tradizionale Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker si arricchisce quest'anno di un significato speciale, con un'interpretazione pacifista guidata dal maestro Yannick Nézet-Séguin. Mentre la neve potrebbe coprire la città, la musica trasmetterà un messaggio di unità e speranza, dipingendo il palco con i colori dell'arcobaleno. Un evento mondiale, visibile in oltre 150 Paesi, che invita alla riflessione e alla pace.

Le previsioni del tempo annunciano neve: domattina Vienna potrebbe risvegliarsi imbiancata. Ma fra i bagliori della Sala d’oro del Musikverein, quest’anno il “mitico“ Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker avrà i colori dell’arcobaleno, tutti quelli con cui vuole dipingerlo il maestro Yannick Nézet-Séguin, che a 50 anni conquista il podio del più ammirato evento musicale del mondo, trasmesso in 150 Paesi (in Italia lo vedremo in differita domani alle 13.30 su Raidue e alle 22.20 su Rai5). "Quando il piccolo Yannick lo guardava alla tv, non avrebbe mai immaginato un giorno di essere qui – ammette – Ma è sempre stato il mio sogno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Vienna Capodanno arcobaleno. Il Concerto pacifista di Nézet-Séguin Leggi anche: Concerto di Capodanno "Magica Vienna" Leggi anche: Capodanno senza mezzi per Aversa e Giugliano: chiude prima la linea Arcobaleno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Vienna Capodanno arcobaleno. Il Concerto pacifista di Nézet-Séguin. A Vienna Capodanno arcobaleno. Il Concerto pacifista di Nézet-Séguin - Ma fra i bagliori della Sala d’oro del Musikverein, quest’anno il “mitico“ Concerto di Capodanno dei Wiener ... msn.com

Concerto Capodanno Vienna 2025/ Diretta video streaming Rai 2: tutti in piedi per il maestro Riccardo Muti! - Tornerà anche quest’anno il sempre immancabile e seguitissimo – oltre che apprezzatissimo – Concerto Capodanno Vienna 2025 che ci aiuterà ad accogliere l’arrivo dell’anno nuovo sulle note musicali ... ilsussidiario.net

Riccardo Muti, l'augurio (in italiano) dal concerto di Capodanno a Vienna: «Pace e amore al mondo intero» - Il Concerto di Capodanno di Vienna sarà trasmesso in Italia su Rai 2 alle 13:30 e in replica su Rai 5 alle 21:15 e sarà seguito in oltre 90 paesi del mondo. ilmessaggero.it

Salve, conoscete il programma di capodanno nelle piazze di Vienna - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.