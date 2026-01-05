I pronostici di lunedì 5 gennaio | Coppa d’Africa Championship e Serie C

Ecco i pronostici per lunedì 5 gennaio, con focus su incontri di Serie C, Championship, Ligue 2 e Coppa d’Africa. La giornata propone diverse sfide di ottavi di finale della competizione africana, offrendo spunti di analisi e previsioni per gli appassionati di calcio. Un’analisi accurata degli incontri permette di seguire con attenzione le partite e valutare le probabili formazioni e risultati.

I pronostici di lunedì 5 gennaio, ci sono partite di Serie C, Championship, Ligue 2 e altri due ottavi di finale di Coppa d'Africa Continuano gli ottavi di finale in Coppa d'Africa con altre due partite in programma oggi. Si parte alle 17:00 con l'Egitto di Momo Salah che affronterà il Benin, avversaria ampiamente alla portata che si è qualificata pur avendo perso due delle tre partite giocate nel girone. La migliore organizzazione di gioco dell'Egitto e la qualità dell'attacco che può contare anche su Marmoush del Manchester City, dovrebbero fare la differenza. Triestina-Alcione Milano lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Alabardati favoriti sugli orange; Triestina-Alcione Milano lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Benevento-Crotone lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Sanniti vincenti in una gara ricca di gol; Cosenza-Monopoli lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Lupi favoriti ma con qualche grana in difesa.

