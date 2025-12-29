I pronostici di lunedì 29 dicembre | Serie A Championship e Coppa d’Africa

Ecco i pronostici di lunedì 29 dicembre, che includono partite di Serie A, Championship, Saudi Pro League e Coppa d’Africa. Tra gli eventi in programma, la Roma affronta nuovamente Daniele De Rossi, ex bandiera e allenatore, per la prima volta da avversario contro la squadra con cui ha trascorso gran parte della carriera. Un giorno di calcio ricco di incontri e sfide interessanti, con attenzione alle quote e alle analisi delle partite in programma.

I pronostici di lunedì 29 dicembre, in campo Serie A, Championship, Saudi Pro League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d'Africa La Roma ritrova Daniele De Rossi, bandiera del club giallorosso, che per la prima volta affronterà da avversario la squadra con cui ha giocato praticamente per tutta la carriera da calciatore (oltre 450 presenze) e che ha pure allenato nel 2024 per qualche mese. Sicuramente una serata speciale per l'attuale allenatore del Genoa, costellata di emozioni contrastanti. Si chiude il 17° turno di Serie A; Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45; Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45; Millwall-Bristol City lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45.

Pronostici e Quote Serie A (27-28-29 Dicembre 2025) - 2026 si disputa tra sabato 27 e lunedì 29 dicembre, in un periodo delicato della stagione, a ridosso della pausa di fine anno. stadiosport.it

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 18^ giornata (28-29 dicembre 2024) - Appena passato il Natale, tornano a farci compagnia i pronostici Serie A perché il massimo campionato non si ferma più nemmeno in ... ilsussidiario.net

