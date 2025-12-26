I pronostici di venerdì 26 dicembre | Coppa d’Africa Premier League Championship e Serie B

I pronostici di venerdì 26 dicembre, si gioca in Coppa d’Africa, Premier League, Championship, League One, League Two e Serie B La partita rappresenta tra Manchester United e Newcastle rappresenta un po’ l’inizio di una nuova era: per la prima volta la Premier League rinuncia ad una delle sue tradizioni più consolidate e iconiche, il Boxing Day di Santo Stefano. Un giorno “sacro” per i tifosi d’oltremanica: tutti i match condensati in 24 ore (o quasi) in una giornata di festa e con il clima natalizio a fare da cornice. Da quest’anno non sarà più così: per esigenze televisive – ma anche per via di un calendario sempre più fitto – il 26 dicembre è in programma una sola gara, in questo caso questa tra Manchester United e Newcastle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Modena-Monza venerdì 26 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici; Manchester United-Newcastle venerdì 26 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Cercle Brugge-Saint-Gilloise venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici; Leicester-Watford venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici.

