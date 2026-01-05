I parenti delle vittime Noi orgogliosi dell’Italia

Le parole dei parenti delle vittime riflettono un senso di orgoglio e solidarietà nei confronti dell’Italia, anche in momenti difficili. Questa testimonianza evidenzia come, nonostante la distanza dalla politica, il legame con il paese rimanga forte e sincero. È un messaggio che invita alla riflessione e alla consapevolezza del valore di appartenere a una comunità unita e resiliente.

«Per favore, fai sapere che io non mi sono mai interessata di politica ma che non sono mai stata così orgogliosa di essere italiana. Quando ho visto il Tricolore, nel centro congressi Le Régent, dove si radunano le famiglie dei ragazzi dispersi in attesa di aver notizie dei figli, mi sono commossa». Questa frase è uscita spontanea dalla bocca della zia di uno dei ragazzi che hanno trovato la morte a Le Constellation, rientrato nel momento sbagliato. Nel corso della telefonata, mi ha ripetuto questa riflessione altre due, tre volte, fino a farla diventare una richiesta. La vittima era il suo unico nipote, e quindi anche il solo figlio della sorella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

