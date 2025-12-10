Tre condanne per esplosione a Ercolano rabbia in aula dei parenti delle vittime
Inizia il processo per l'esplosione avvenuta il 18 novembre 2024 a Ercolano, che ha causato la morte di tre giovani. Tre condanne sono state emesse: due a 17 anni e una a 4 anni di reclusione. In aula, i familiari delle vittime hanno espresso la loro rabbia, evidenziando l'importanza di fare giustizia per la tragedia.
Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l’ esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre giovani in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano, in provincia di Napoli. I tre ragazzi, il 18enne di origini albanesi Samuel Tafciu e le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito, di Marigliano, lavoravano nella fabbrica abusiva. Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto le condanne più pesanti a Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, titolari della fabbrica abusiva e datori di lavoro dei tre giovani, imputati per omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Napoli sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi | parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici - Zazoom Social News
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano condanne a 17 anni di reclusione | in aula la rabbia dei parenti - Zazoom Social News
Tre condanne per esplosione a Ercolano, rabbia in aula dei parenti delle vittime - Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l’esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre giovani in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano, in ... Si legge su lapresse.it
Esplosione fabbrica di fuochi a Ercolano, la sentenza: tre condanne, la rabbia dei parenti delle vittime - Condanne per l’esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano: 17 anni ai titolari, tensione in aula e protesta dei familiari delle vittime ... Segnala tag24.it
ESPLOSIONE FABBRICA DI FUOCHI DI ERCOLANO: CONDANNE A 17 ANNI. LA RABBIA DEI PARENTI - La procura aveva chiesto 20 anni per omicidio volontario. Nello scoppio morirono tre giovanissime vittime Vai su Facebook
#Napoli Caos in tribunale alla lettura della sentenza per l'esplosione, l'anno scorso, in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio. I parenti delle 3 vittime hanno protestato contro il giudice che ha condannato i datori di lavoro a 17 anni (i pm ne avevano chiesti Vai su X
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' iltempo.it
Pietro Valsecchi su Checco Zalone: "Qualcosa si è rotto fra noi, è diventato ossessivo e attento ai soldi, ... ilgiornaleditalia.it
Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump thesocialpost.it
Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto ilgiornale.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena lanazione.it
Istamina oltre i limiti: richiamo in tutta Italia per questo prodotto, sempre in tavola a Natale thesocialpost.it