Tre condanne per esplosione a Ercolano rabbia in aula dei parenti delle vittime

Inizia il processo per l'esplosione avvenuta il 18 novembre 2024 a Ercolano, che ha causato la morte di tre giovani. Tre condanne sono state emesse: due a 17 anni e una a 4 anni di reclusione. In aula, i familiari delle vittime hanno espresso la loro rabbia, evidenziando l'importanza di fare giustizia per la tragedia.

Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l’ esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre giovani in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano, in provincia di Napoli. I tre ragazzi, il 18enne di origini albanesi Samuel Tafciu e le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito, di Marigliano, lavoravano nella fabbrica abusiva. Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto le condanne più pesanti a Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, titolari della fabbrica abusiva e datori di lavoro dei tre giovani, imputati per omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tre condanne per esplosione a Ercolano, rabbia in aula dei parenti delle vittime

