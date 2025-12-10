Caos in tribunale i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici

Un violento episodio si è verificato in tribunale, dove i parenti delle vittime hanno tentato di aggredire i giudici. Urla, sedie e scrivanie ribaltate hanno contraddistinto l’evento, che è stato fermato grazie all’intervento tempestivo delle forze di polizia. La situazione si è svolta in un clima di forte tensione e disordini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all’intervento delle forze di polizia. È la reazione dei parenti delle vittime in tribunale a Napoli dopo la lettura della sentenza nel processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre del 2024. Nell’esplosione morirono tre persone, le gemelle Sara e Aurora Esposito di 26 anni e il 18enne Samuel Tafciu. Il gup ha condannato i datori di lavoro a 17 anni e 6 mesi e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos in tribunale, i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici

Comando Provinciale di Roma 09/12/2025 Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dai G.I.P. del Tribunale di Roma e del Tribunale per i - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Ustica, i parenti a piazzale Clodio: 'Non archiviate' - Il 27 giugno 1980 il Dc9 Itavia precipitò nel mar Tirreno dopo essere stato abbattuto, causando 81 morti. ansa.it scrive