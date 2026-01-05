Hannoun alert pure dalla Cia Fondi alle milizie di Hamas

Hannoun, attivista e coinvolto nelle questioni di finanziamento alle milizie di Hamas, riceve un avviso dalla CIA. A giugno era stato inserito nella lista nera finanziaria del Tesoro degli Stati Uniti. Nel frattempo, il suo ex socio si dissocia, dichiarando di essere “distante”. Questa vicenda evidenzia le tensioni legate ai finanziamenti e alle relazioni nel contesto delle attività di Hamas e delle autorità coinvolte.

L’attivista, a giugno, era stato inserito nella lista nera finanziaria del Tesoro Usa. E l’ex socio si smarca: “Distanti”. Secretato dal pm il verbale dell’interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

