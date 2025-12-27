Dalla black list Usa al foglio di via da Milano | chi è Mohammad Hannoun accusato di raccogliere fondi per Hamas dall’Italia
C’è Mohammad Hannoun, almeno secondo la tesi della Dda di Genova, al vertice del network di associazioni benefiche che per anni avrebbero finanziato i terroristi di Hamas. Il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia è una delle nove persone per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere e ora è accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il precedente del 1991 e l’indagine archiviata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Hannoun non sarebbe un semplice organizzatore di iniziative di solidarietà, ma una figura di vertice all’interno della presunta rete di finanziamento di Hamas in Europa. 🔗 Leggi su Open.online
