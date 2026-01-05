Hannoun alert pure dalla Cia Fondi alle milizie di Hamas

Hannoun, attivista coinvolto nelle vicende di Hamas, ha ricevuto un avviso dalla Cia riguardo ai fondi destinati alle milizie. A giugno, era stato inserito nella lista nera del Tesoro Usa, sottolineando la sua posizione controversa. Tuttavia, il suo ex socio si è dissociato, affermando di essere lontano da tali attività. La vicenda evidenzia le tensioni e le implicazioni finanziarie legate alle organizzazioni coinvolte.

Alanews - video e giornalismo. . Caso Hannoun, la giornalista Angela Lano replica alle accuse della Procura di Genova: “Non sono il megafono italiano di Hamas”. La direttrice di Infopal è indagata a piede libero nell’inchiesta sul presunto finanziamento alle o - facebook.com facebook

Allarme #Jihad. Trame e infiltrazioni "Anche i turchi in piazza Scala: il sit-in per liberare Hannoun". Prosegue l'inchiesta de @ilgiornale condotta da Giulia Sorrentino che rileva "cori pro intifada e inni alla «resistenza» davanti al Comune di Milano. Alla manife x.com

