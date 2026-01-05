Hannoun alert pure dalla Cia Fondi alle milizie di Hamas

Hannoun, attivista coinvolto nelle vicende di Hamas, ha ricevuto un avviso dalla Cia riguardo ai fondi destinati alle milizie. A giugno, era stato inserito nella lista nera del Tesoro Usa, sottolineando la sua posizione controversa. Tuttavia, il suo ex socio si è dissociato, affermando di essere lontano da tali attività. La vicenda evidenzia le tensioni e le implicazioni finanziarie legate alle organizzazioni coinvolte.

L’attivista, a giugno, era stato inserito nella lista nera finanziaria del Tesoro Usa. E l’ex socio si smarca: “Distanti”. Secretato dal pm il verbale dell’interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

