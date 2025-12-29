Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica | maxi ritardi dei treni

Domenica 28 dicembre, la rete ferroviaria ha subito significativi disagi a causa di un incidente a Firenze Rifredi e di un guasto elettrico vicino a Bologna. Questi eventi hanno provocato ritardi estesi e interruzioni nel servizio, influenzando il traffico dei treni e causando disagi ai viaggiatori. È importante monitorare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie per informazioni sulle eventuali ripercussioni e alternative di viaggio.

Pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, domenica 28 dicembre in serata, a causa di un investimento mortale avvenuto a Firenze Rifredi verso le sei e mezza di pomeriggio e di un successivo guasto elettrico nei pressi di Bologna. Un treno in particolare, partito da Milano alle 18.30 e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni Leggi anche: Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte Leggi anche: Treni: guasto alla linea nel foggiano, ritardi per il Milano-Lecce ed altri Dal pomeriggio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni; Scende dall'auto per un guasto: uomo travolto e ucciso da un furgone; Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone: l'incidente a Sava; SAVA, DRAMMATICO INCIDENTE, MUORE UOMO TRAVOLTO DA UN FURGONE. Scende dall'auto per un guasto: uomo travolto e ucciso da un furgone - La vittima è un uomo di circa 50 anni, che era sceso dal suo veicolo per verificare un malfunzionamento. today.it Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone - Vittima dell'incidente sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, un 50enne. rainews.it

Incidente ferroviario alla stazione di Alpignano: uomo travolto da un treno, è vivo - Un uomo di 73 anni è stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Alpignano nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025. torinotoday.it

TRAVOLTO | L’uomo in bici soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice rosso. Traffico rallentato nel tratto interessato - facebook.com facebook

#Padova Il 7 ottobre avevano rubato un'auto ed erano fuggiti dopo aver investito un 35enne su uno scooter: individuati e denunciati tre minorenni. Il 17enne alla guida ha precedenti per estorsione. Per l'uomo travolto, fratture e traumi guaribili in 60 giorni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.