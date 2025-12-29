Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica | maxi ritardi dei treni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 dicembre, la rete ferroviaria ha subito significativi disagi a causa di un incidente a Firenze Rifredi e di un guasto elettrico vicino a Bologna. Questi eventi hanno provocato ritardi estesi e interruzioni nel servizio, influenzando il traffico dei treni e causando disagi ai viaggiatori. È importante monitorare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie per informazioni sulle eventuali ripercussioni e alternative di viaggio.

Pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, domenica 28 dicembre in serata, a causa di un investimento mortale avvenuto a Firenze Rifredi verso le sei e mezza di pomeriggio e di un successivo guasto elettrico nei pressi di Bologna. Un treno in particolare, partito da Milano alle 18.30 e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica maxi ritardi dei treni

© Milanotoday.it - Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni

