Groenlandia | premier ' ora basta fantasia di annessione'

Il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielssen ha dichiarato che è arrivato il momento di mettere fine alle speculazioni sull'annessione dell'isola. In risposta alle recenti minacce del presidente americano Donald Trump, Nielssen ha sottolineato la necessità di rispettare la sovranità della Groenlandia, evitando ulteriori discussioni o tentativi di intervento. Questa dichiarazione sottolinea l'importanza di mantenere chiarezza e rispetto nei rapporti internazionali riguardo alla regione.

Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia". Premier danese: "Basta minacce" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump: 'Non possiamo fare a meno della Groenlandia'. tg24.sky.it

Trump: "Agli Stati Uniti serve la Groenlandia per motivi di difesa". La premier danese: "Basta minacce" - Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime chavista in Venezuela ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire imperialistiche: «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi ... gazzettadiparma.it

Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese: basta minacce x.com

«Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa», ha detto Trump. L'ira della premier danese #Mondo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.