Trump | La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa L' ira della premier danese | Basta minacce

Il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, suscitando la reazione della premier danese, che ha condannato le minacce. Dopo aver espresso l'intenzione di «prendere il controllo» del Venezuela, Trump ha ribadito l'interesse per l'isola, sollevando discussioni sulla politica internazionale e le relazioni tra Stati Uniti e Danimarca.

Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». La premier danese: «Basta minacce» - Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime chavista in Sud America ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire ... msn.com

Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro - Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Dan ... ilfattoquotidiano.it

