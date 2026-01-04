Trump | La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa L' ira della premier danese | Basta minacce
Il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, suscitando la reazione della premier danese, che ha condannato le minacce. Dopo aver espresso l'intenzione di «prendere il controllo» del Venezuela, Trump ha ribadito l'interesse per l'isola, sollevando discussioni sulla politica internazionale e le relazioni tra Stati Uniti e Danimarca.
In una intervista all'Atlantic, il giorno dopo aver affermato di voler «prendere il controllo» del Venezuela, il presidente Usa ha ribadito che l'America «ha bisogno della Groenlandia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
