Trump | Voglio la Groenlandia ci serve Il ruolo del vicerè Rubio e le nuove minacce a Caracas | Ira della premier danese | ora basta

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla Greenland, con accuse rivolte alla Danimarca e alla sua gestione della crisi in Venezuela. La polemica coinvolge anche il ruolo di Rubio e le tensioni tra Stati Uniti, Danimarca e l’UE, evidenziando le sfide geopolitiche attuali. La risposta della premier danese sottolinea la delicatezza delle relazioni internazionali in un contesto di crescenti minacce e confronti.

Dopo il Venezuela, ora tocca alla Groenlandia? Trump: “Ci serve per motivi di difesa” ed è virale una strana mappa - Le parole del presidente degli Stati uniti sull'enclave danese nel Nord America fanno più paura dopo la cattura di Maduro. dire.it

Trump minaccia: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «La smetta con queste minacce» - In una intervista all'Atlantic, il giorno dopo aver affermato di voler «prendere il controllo» del Venezuela, Trump ha ribadito che gli Stati Uniti «hanno bisogno della Groenlandia, per ragioni di sic ... corriere.it

Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese: basta minacce x.com

Venezuela, Starmer: "Voglio parlare con Trump per accertare i fatti" - facebook.com facebook

