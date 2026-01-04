Groenlandia dai colori Usa Danimarca contro la moglie del consigliere di Trump

Da periodicodaily.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Danimarca ha espresso protesta dopo che la moglie di un consigliere di Donald Trump ha condiviso sui social un’immagine della Groenlandia dipinta con i colori degli Stati Uniti. L’episodio ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le tensioni legate alla rappresentazione simbolica di territori e alle implicazioni politiche che ne derivano. La questione si inserisce in un contesto più ampio di discussioni su rispetto e sensibilità diplomatiche.

(Adnkronos) – Protesta la Danimarca dopo che la moglie del consigliere più influente del presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sui social media un'immagine della Groenlandia dipinta con i colori della bandiera degli Stati Uniti. Katie Miller, sposata con il vicecapo dello staff di Trump, Stephen Miller, ha caricato l'immagine del territorio autonomo danese sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa

Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina Landry inviato speciale. Danimarca: “Usa rispettino nostra integrità territoriale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Raffica di meme dopo cattura Maduro: Con gli Usa non si scherza.

groenlandia colori usa danimarcaGroenlandia dai colori Usa, Danimarca contro la moglie del consigliere di Trump - Copenaghen ricorda il 'rispetto per l'integrità territoriale' Protesta la Danimarca dopo che l a moglie del consigliere più influente del pre ... adnkronos.com

groenlandia colori usa danimarcaGroenlandia, botta e risposta su X tra ambasciatore danese e podcaster Usa - La commentatrice di destra Katie Miller, moglie di uno tra i più stretti collaboratori di Donald Trump, ha pubblicato un'immagine dell'isola coperta dalla bandiera degli Stati Uniti sul suo profilo co ... tg24.sky.it

groenlandia colori usa danimarca'Presto la Groenlandia', post su X dagli Usa suscita reazione ambasciatore danese - La podcaster statunitense Katie Miller, moglie di Stephen Miller tra i più stretti collaboratori di Donald Trump alla casa Bianca, dopo l'operazione Usa in Venezuela ha pubblicato un'immagine della Gr ... ansa.it

L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

Video L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.