Groenlandia dai colori Usa Danimarca contro la moglie del consigliere di Trump

La Danimarca ha espresso protesta dopo che la moglie di un consigliere di Donald Trump ha condiviso sui social un’immagine della Groenlandia dipinta con i colori degli Stati Uniti. L’episodio ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le tensioni legate alla rappresentazione simbolica di territori e alle implicazioni politiche che ne derivano. La questione si inserisce in un contesto più ampio di discussioni su rispetto e sensibilità diplomatiche.

(Adnkronos) – Protesta la Danimarca dopo che la moglie del consigliere più influente del presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sui social media un'immagine della Groenlandia dipinta con i colori della bandiera degli Stati Uniti. Katie Miller, sposata con il vicecapo dello staff di Trump, Stephen Miller, ha caricato l'immagine del territorio autonomo danese sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina Landry inviato speciale. Danimarca: “Usa rispettino nostra integrità territoriale” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Raffica di meme dopo cattura Maduro: Con gli Usa non si scherza. Groenlandia dai colori Usa, Danimarca contro la moglie del consigliere di Trump - Copenaghen ricorda il 'rispetto per l'integrità territoriale' Protesta la Danimarca dopo che l a moglie del consigliere più influente del pre ... adnkronos.com

Groenlandia, botta e risposta su X tra ambasciatore danese e podcaster Usa - La commentatrice di destra Katie Miller, moglie di uno tra i più stretti collaboratori di Donald Trump, ha pubblicato un'immagine dell'isola coperta dalla bandiera degli Stati Uniti sul suo profilo co ... tg24.sky.it

'Presto la Groenlandia', post su X dagli Usa suscita reazione ambasciatore danese - La podcaster statunitense Katie Miller, moglie di Stephen Miller tra i più stretti collaboratori di Donald Trump alla casa Bianca, dopo l'operazione Usa in Venezuela ha pubblicato un'immagine della Gr ... ansa.it

L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

Una cartina della Groenlandia con i colori della bandiera americana e una scritta che è un messaggio preciso, o forse una minaccia: “Soon”, Presto”. Il post social, pubblicato lo stesso giorno dell’attacco USA al Venezuela e della cattura del presidente Maduro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.