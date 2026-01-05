Grande Fratello | Simona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini

Simona Ventura torna a commentare il Grande Fratello, riflettendo sul successo del GF 19 trasmesso tra settembre e dicembre 2025. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice analizza la complessità del progetto e il suo andamento, evidenziando aspetti spesso sottovalutati rispetto ai numeri di ascolto. Un approfondimento che offre uno sguardo più ampio sulla trasmissione e sul suo impatto nel panorama televisivo.

Simona Ventura torna a parlare del Grande Fratello. In un’intervista al Corriere della Sera (sabato 3 gennaio 2026), la conduttrice tira le somme sul GF 19, andato in onda dal 29 settembre al 18 dicembre 2025, e rivendica la complessità del progetto nonostante i dati d’ascolto. Poi arriva la frase su Alfonso Signorini che fa rumore. Intanto, però, Ventura guarda già oltre, con un nuovo lavoro dedicato. Carolina Marconi svela perchè non tornerebbe al GF Il bilancio di Simona Ventura sul Grande Fratello 2025. Il Grande Fratello 19, nella versione senza celebrità, si è chiuso il 18 dicembre 2025 dopo una corsa lunga e non semplice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

