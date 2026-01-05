simona ventura parla per la prima volta di alfonso signorini e assolve il suo grande fratello

Simona Ventura commenta per la prima volta la sua esperienza con Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19. Dopo la conclusione del reality, l’ex conduttrice riflette con calma sugli eventi e le dinamiche vissute, offrendo un’analisi obiettiva senza esprimere giudizi affrettati. Un punto di vista personale che permette di comprendere meglio il suo ruolo e le sue impressioni sulla trasmissione e sui protagonisti coinvolti.

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 19, Simona Ventura si concede finalmente il lusso di osservare con il giusto distacco quello che è accaduto, senza fare sconti nemmeno a se stessa. Il reality, tornato quest’anno alla versione nip (quindi con un intero cast di concorrenti sconosciuti) e andato in onda dal 29 settembre al 18 dicembre 2025, non ha brillato sul fronte degli ascolti: una media di 1.829.000 spettatori, pari al 14,93% di share, con una finale che ha segnato il minimo storico del programma. Il quadro che viene evidenziato è quindi quello di un’ edizione in difficoltà, dietro la quale Mediaset e Pier Silvio Berlusconi non si sono di certo nascosti. 🔗 Leggi su Dilei.it

