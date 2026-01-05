Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini E assolve il suo Grande Fratello

Da dilei.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Ventura commenta per la prima volta la sua esperienza con Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19. Dopo la conclusione del reality, l’ex conduttrice riflette con calma sugli eventi e le dinamiche vissute, offrendo un’analisi obiettiva senza esprimere giudizi affrettati. Un punto di vista personale che permette di comprendere meglio il suo ruolo e le sue impressioni sulla trasmissione e sui protagonisti coinvolti.

A poche settimane dalla fine del  Grande Fratello 19,  Simona Ventura  si concede finalmente il lusso di osservare con il giusto distacco quello che è accaduto, senza fare sconti nemmeno a se stessa. Il reality, tornato quest’anno alla versione  nip  (quindi con un intero cast di concorrenti sconosciuti) e andato in onda dal 29 settembre al 18 dicembre 2025, non ha brillato sul fronte degli  ascolti: una media di  1.829.000 spettatori, pari al  14,93% di share, con una finale che ha segnato il minimo storico del programma. Il quadro che viene evidenziato è quindi quello di un’ edizione in difficoltà, dietro la quale Mediaset e Pier Silvio Berlusconi non si sono di certo nascosti. 🔗 Leggi su Dilei.it

simona ventura parla per la prima volta di alfonso signorini e assolve il suo grande fratello

© Dilei.it - Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande Fratello

Leggi anche: Grande Fratello, torna la compagna di Domenico: parla Simona Ventura

Leggi anche: Simona Ventura rompe il silenzio e parla del Grande Fratello

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Simona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19; Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande Fratello; Simona Ventura: «Padre Pio, un vero bastian contrario, ora faccio un doc. Il Grande Fratello? Non è andata male. Signorini? Non ne parlo»; Simona Ventura riconquista l'Isola dei Famosi, torna da opinionista e si emoziona in studio: «Finalmente ti ritrovo».

simona ventura parla primaSimona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande Fratello - Simona Ventura traccia un bilancio del suo Grande Fratello e parla per la prima volta dello scandalo che ha travolto Alfonso Signorini ... dilei.it

simona ventura parla primaSimona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19 - e la presentatrice tira le somme ritenendosi soddisfatta, nonostante i dati ... today.it

simona ventura parla primaSimona Ventura svela se tornerà al Grande Fratello e reagisce al caso Signorini - Simona Ventura svela se rifarà il Grande Fratello e reagisce in modo netto al caso che sta coinvolgendo Alfonso Signorini. mondotv24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.