Simona Ventura rompe il silenzio e parla del Grande Fratello
Simona Ventura rompe il silenzio dopo la finale del Grande Fratello, parla la conduttrice del reality show. Quando il Grande Fratello finisce, di solito parlano tutti tranne chi ha davvero qualcosa da dire. Simona Ventura, invece, ha aspettato. Ha lasciato decantare commenti, polemiche, applausi e critiche, poi ha fatto quello che le riesce meglio da sempre: ha preso la parola senza chiedere permesso. Leggi anche Grande Fratello, come stanno le cose tra Grazia e Mattia Il suo intervento post–reality non è stato un bilancio freddo né una difesa d’ufficio. È stato piuttosto uno sguardo lucido su un’esperienza che, ancora una volta, ha dimostrato quanto il reality sia uno specchio spietato della società. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Grande Fratello, torna la compagna di Domenico: parla Simona Ventura
Leggi anche: Grande Fratello 2025, arriva una busta con una grave notizia: parla Simona Ventura
Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Grande Fratello, resa dei conti tra Benedetta e Valentina. Sonia Bruganelli contro Domenico: «È imbarazzante». La scelta finale; Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona; Polverone su Signorini, i Vip che si sono schierati e quelli coperti dalla bufera social: chi sono.
Caso Signorini, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio/ Stoccata tremenda a Simona Ventura sui like a Corona - Stoccata al vetriolo di Selvaggia Lucarelli: Simona Ventura nel mirino per i like a Fabrizio Corona. ilsussidiario.net
Gene Gnocchi affonda Simona Ventura al Grande Fratello: “Non è acculturata e mi mette tristezza” - Alla vigilia dell’addio di Simona Ventura al Grande Fratello, Gene Gnocchi rompe il silenzio e commenta senza sconti la sua esperienza televisiva. msn.com
Patrizia Rossetti rompe il silenzio su Simona Ventura: la rivelazione choc/ “Cosa penso davvero di lei” - Patrizia Rossetti continua a portare avanti il suo lavoro in televisione con tanta freschezza, ironia ed ... ilsussidiario.net
Mattia Scudieri rompe il silenzio su Grazia!
Le prime parole di Simona Ventura, dopo la fine del Gf - facebook.com facebook
Tra la poca incisività della conduttrice Simona Ventura e la cancellazione di Barbara D'Urso dalla clip celebrativa del programma è ormai chiaro che il Gf merita una pausa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.